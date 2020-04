Giochi Gratis: scarica Alien Blackout per dispositivi Android e Apple iOS

Abbiamo quasi perso il conto dei giochi messi a disposizione gratuitamente - per sempre o per un periodo limitato - in quest'ultimo periodo gravato dall'emergenza Coronavirus, eppure siamo qui per segnalarvene un altro. Solo per oggi, in celebrazione dell'Alien Day, potete scaricare gratis Alien: Blackout per dispositivi mobili Apple iOS e Android.

In Alien Blackout, gioco sviluppato da D3 Publisher, siete chiamati a "sopravvivere a bordo dell'ormai inservibile stazione spaziale Weyland-Yutani su cui è presente un letale Xenomorfo, che dà instancabilmente la caccia a te e alla tua squadra". Ludicamente parlando, Alien Blackout può essere fruito con un solo dito senza l'ausilio di stick virtuali, e si configura come una sorta di avventura con elementi puzzle che ripesca elementi di giochi come République e Five Nights at Freddy's.

Se siete interessati, potete scaricarlo gratis e farlo per sempre vostro dirigendovi ai seguenti indirizzi. Sbrigatevi però, l'offerta è attiva solo per oggi 26 aprile:

Non lasciatevi sfuggire quest'occasione. Come potete leggere nella nostra recensione di Alien Blackout, si tratta di una produzione solida, pensata su misura per i dispositivi touch e realizzata con attenzione