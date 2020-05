Giochi gratis da scaricare: Civilization 6 e The Witcher, tutte le novità della settimana

La scorsa settimana abbiamo fatto una scorpacciata di giochi gratis con sua maestà GTA 5 a farla da padrone, anche negli ultimi giorni però le proposte di notevole interesse non sono mancate. Ecco i nuovi giochi gratis da scaricare per PC, PS4 e Xbox One.

Square Enix regala Final Fantasy XIV Online Starter Edition per PS4, questo pacchetto include il gioco base e 30 giorni di abbonamento gratis per il celebre MMO ambientato nell'universo di Final Fantasy. Avete tempo fino al 26 maggio per riscattarlo, dopo questo periodo il gioco tornerà ad essere venduto al prezzo di 14,99 euro. Steam regala 10 Second Ninja X mentre su Epic Games Store è possibile scaricare gratis Civilization 6 per PC in versione standard, senza espansioni o DLC. Una volta riscattato (avete tempo fino alle 17:00 del 28 maggio) il gioco resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

Amazon ha pubblicato Crucible gratis su Steam, il gioco viene distribuito come free to play ma tutti coloro che giocheranno almeno una partita entro il primo giugno riceveranno 1.000 crediti in regalo. Per festeggiare il quinto anniversario di The Witcher 3 Wild Hunt, CD Projekt RED offre The Witcher Enhanced Edition gratis su GOG, indubbiamente un bel regalo. Infine segnaliamo un bonus per gli abbonati PlayStation Plus che a maggio potranno scaricare gratis un pacchetto speciale di Red Dead Online per pescatori dilettanti contenente 5 esche da lago, 5 esche da palude e 5 esche da fiume, oltre ad una mappa del tesoro di North Clingman.