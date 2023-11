Giochi gratis da scaricare: due regali da oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna con nuovi regali per tutti, questa settimana sono due i giochi gratis scaricabili su EGS dal 16 novembre e fino al 23 novembre compreso. Ecco di cosa si tratta, affrettatevi a riscattarli prima che tornino ad essere venduti a pagamento a prezzo pieno.

Il primo gioco gratis è Earthlock per PC, descritto come un adventure RPG 3D ispirato ai giochi del genere di fine anni '90, con tante location da esplorare, tesori da trovare e boss da sconfiggere. Il secondo regalo della settimana è invece Surviving The Aftermath gratis, un gioco che gli autori descrivono con queste parole "Sopravvivi e prospera in un futuro post apocalittico. Le risorse sono limitate, ma ti si presenta un'opportunità! Costruisci la migliore colonia a prova di calamità, proteggi i tuoi coloni e ripristina la civiltà in un mondo devastato."

I due giochi sono disponibili per il download gratis dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora di giovedì 23 novembre, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Fino alle 16:59 siete ancora in tempo per scaricare Golden Light gratis per PC, un horror roguelike fuori di testa.