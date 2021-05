Quali sono i giochi gratis da scaricare su Epic Games Store?

Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis ogni settimana (tutti i giovedì dalle 17:00 per essere precisi), il negozio online della casa di Fortnite però include anche una sezione dedicata ai giochi gratis da scaricare con tanti titoli per PC e Mac disponibili senza scadenza, pronti per il download immediato.

Ma quali sono i giochi gratis su Epic Games Store da scaricare? L'elenco è lungo e nel momento in cui scriviamo include produzioni come Hyper Scape di Ubisoft, Fortnite e Rocket League di Epic Games, CRSED, Spellbreak, Path of Exile Ultimatum, Star Trek Online, Trackmania, Rogue Company, Heroes & Generals WWII, Diabotical, Smite, Paladins, Might & Magic Chess Royale, Neverwinter, Magic The Gathering Arena, Dauntless, Unreal Tournament, Primordials Battle of Gods, SpellForce III Versus Edition e Sludge Life di Devolver Digital solamente per citarne alcuni.

A questi si aggiunge il gioco gratis della settimana, ogni giovedì alle 17:00 Epic Games Store regala un nuovo gioco che potrà essere riscattato entro i sette giorni successivi. Ad esempio fino al 20 maggio è possibile scaricare gratis The Lion Song per PC e Mac, normalmente venduto a 7.99 euro, una volta aggiunto alla libreria sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.