Giochi gratis da scaricare: Epic Games Store regala Kerbal Space Program!

Dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alle 16:59 del 12 gennaio, Epic Games Store regala due nuovi giochi per PC che andranno a sostituire i giochi gratis della scorsa settimana, ovvero Dishonored Definitive Edition e Eximius Seize The Frontline.

I giochi gratis di questa settimana sono invece Kerbal Space Program gratis e Shadow Tactics Aiko's Choice gratis per PC, avete tempo fino alle 16:59 del 12 gennaio per riscattarli, una volta aggiunti alla libreria saranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco acquistato.

Kerbal Space Program è un gioco nel quale "prenderai il controllo del programma spaziale di una razza aliena nota come i Kerbal. Avrai accesso a una serie di parti per assemblare un veicolo spaziale completamente funzionante che voli (o no) in base all'aerodinamica e alla fisica orbitale realistica."

Shadow Tactics Aiko's Choice invece è una espansione standalone di Shadow Tactics: "Giappone, periodo Edo: vesti i panni dell'abile kunoichi Aiko e dei suoi pericolosi amici assassini per dare la caccia ai fantasmi del suo passato."

Ricordiamo che per le festività di fine ano, Epic Games Store ha regalato giochi come Death Stranding, Dishonored Definitive Edition, Horizon Chase Turbo, F.I.S.T. Forged In Shadow Torch e Mortal Shell.