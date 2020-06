Giochi gratis da scaricare: GOG regala tre nuovi giochi per PC

GOG.com continua ad aggiornare il suo catalogo di giochi gratis per PC con tre nuovi titoli scaricabili a costo zero da tutti. Si tratta di Delores A Thimbleweed Park Mini-Adventure, War Wind e Ascendant.

War Wind è un gioco di strategia in tempo reale ispirato ai classici del genere, un titolo non nuovissimo (l'uscita risale al 1996) ma sicuramente interessante per gli appassionati del genere, Ascendant è un gioco d'azione/picchiaduro 2D dallo stile cartoon mentre Delores A Thimbleweed Park Mini-Adventure è un'avventura grafica spin-off di Thimbleweed Park, già pubblicata gratis su Steam e ora disponibile anche su GOG. Di seguito i link per il download:

Giochi gratis per PC su GOG

Tutti i giochi sono ovviamente liberi da DRM come da tradizione per GOG, per ognuno inoltre vengono forniti anche bonus come manuali a colori in PDF, avatar, wallpaper HD, colonna sonora digitale, artwork e altri goodies variabili in base ai singoli titoli. Una volta riscattati i tre giochi saranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, se siete interessati dunque affrettatevi ad aggiungerli alla vostra libreria.