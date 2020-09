Giochi gratis da scaricare, le novità della settimana

Anche questa settimana è arrivato il momento di scoprire i giochi gratis disponibili per il download su PC. Come capita spesso ultimamente, la selezione non è quantitativamente impressionante ma non mancano comunque giochi gratis da scaricare di discreto spessore.

Gli iscritti a Twitch Prime possono scaricare gratis Rocket Arena, il gioco multiplayer di Electronic Arts disponibile dal mese di agosto e ora disponibili per il download a costo zero. Disponibile anche una selezione di giochi SNK per tutti gli abbonati al servizio premium di Amazon, che possono ora scaricare The Last Blade 2, Garou Mark of the Wolves, Metal Slug 3, Samurai Shodown V Special, The King of Fighters '97 Global Match, The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition, The King of Fighters 2002 Unlimited Match e Shock Troopers.



Infine vi segnaliamo i due giochi PC gratis su Epic Games Store di questa settimana, ovvero Railway Empire e Where The Water Tastes Like Wine. Due titoli molto diversi rispetto ai grandi nomi a cui l'EGS ci ha abituato in questi mesi, tuttavia si tratta di produzioni che meritano di essere riscoperte, in particolare Where The Water Tastes Like Wine potrebbe stupirvi.



Avete visto altri giochi gratis su Steam, GOG o altri marketplace? Segnalateceli nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.