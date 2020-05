Giochi gratis da scaricare, le novità della settimana da GTA 5 a Fallout 76

Anche questa settimana è stata piuttosto ricca di novità per quanto riguarda i giochi gratis da scaricare su PlayStation 4, PC e Xbox One. Nonostante il numero di giochi gratis si sia ridotto rispetto ad alcune settimane fa non mancano grandi sorprese come GTA 5 gratis su Epic Games Store.

Inutile dire come sia proprio questa la bomba della settimana, GTA 5 Premium Edition è gratis per PC, avete tempo fino al 24 maggio per riscattarlo, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente senza limitazioni. Il pacchetto include GTA V, GTA Online e il Criminal Enterprise Starter Pack con vari bonus da utilizzare in-game tra cui un milione di GTA$. Humble Bundle regala Aegis Defenders, gratis per tutti se scaricato entro il 17 maggio, non male se pensiamo che il gioco viene normalmente venduto a 19,99 euro. Ubisoft offre invece il Discovery Tour di Assassin's Creed in Egitto e Antica Grecia, gratis su Uplay.

Su PS4, Xbox One e PC è possibile giocare gratis con Fallout 76 fino al 18 maggio, il download è già disponibile, è bene chiarire però come al termine del periodo indicato il gioco non resterà vostro. Segnaliamo inoltre che gli abbonati EA Access possono scaricare gratis FIFA 20 su PS4 e Xbox One ma non (ancora) su PC Windows. Infine, a inizio settimana è stato pubblicato Delores A Thimbleweed Park Mini Adventure di Ron Gilbert, piccola avventura grafica sviluppata da Ron Gilbert e nata come mini spin-off/sequel di Thimbleweed Park.

Avete scovato altri giochi gratis in giro per la rete? Segnalatecelo nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!