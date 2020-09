Giochi gratis da scaricare, le novità della settimana per PC, PS4 e Xbox One

Questa settimana non ci ha portato solamente Marvel's Avengers, il primo dei grandi titoli di una stagione autunnale che si preannuncia scoppiettante, ma anche un altro nutrito gruppetto di videogiochi gratis da scaricare su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Cominciamo con il piatto più appetitoso della settimana: Tom Clancy's The Division è gratis su PC fino alle ore 10:00 di martedì 8 settembre. Tutto quello che dovete fare è recarvi su Uplay e riscattarlo, in modo da farlo vostro per sempre! La promozione non coinvolge le console, ma in compenso i giocatori Xbox One abbonati a Gold possono riscattarlo gratis fino alla fine del mese come parte dei Games With Gold di settembre, nei quali sono compresi anche De Blob 2 (già disponibile), Armed and Dangerous e The Book of Unwritten Tales 2 (dal 16 settembre). Rimanendo in tema servizi premium, ci spostiamo sull'altro versante per ricordarvi che martedì scorso sono stati messi a disposizione i giochi PS4 gratis per PlayStation Plus, ossia Street Fighter V e PUBG (saranno disponibili al download fino al 5 ottobre).

Anche questa settimana Epic ha fatto un regalo a tutti i giocatori del suo Games Store: fino alle 17:00 di giovedì 10 settembre è possibile riscattare gratis Into the Breach per PC, acquisendone la licenza per sempre. Il gioco strategico a base di mech verrà sostituito la prossima settimana da Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine, per cui tenetevi pronti.

Prime Gaming (ex Twitch Prime) non s'è fatto trovare impreparato nemmeno all'inizio di questo mese, ed ha regalato altri cinque giochi PC a tutti i suoi abbonati (basta una sottoscrizione ad Amazon Prime): stiamo parlando di Autonauts, Pumped BMX Pro, Effie, Tiny Troopers Joint Ops e Outcast: Second Contact. Per riscattarli non dovete far altro che dirigervi sulla pagina delle ricompense di Twich Prime, dove trovate anche tanti altri giochi aggiunti nelle settimane scorse, come i classici di SNK (Metal Slug 2, Sengoku 3, King of the Monsters, The King of Fighters 2002, Samurai Shodown II e altri).

Vi salutiamo con un'ultima segnalazione, relativa ad un altro gioco Ubisoft. Far Cry 3 per PC è gratis su Uplay Cina: ecco come scaricarlo dall'Italia.