Giochi gratis da scaricare: un nuovo regalo oggi da Epic Games Store

Puntuale come ogni giovedì Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare. Dalle 17:00 di oggi (giovedì 11 marzo) arriverà un nuovo gioco che andrà a sostituire l'attuale Wargame Red Dragon, scaricabile gratis ancora per poche ore.

Da oggi pomeriggio e fino al 18 marzo sarà invece possibile ottenere Surviving Mars gratis su Epic Games Store, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fosse stato regolarmente acquistato.

"Surviving Mars è un city builder di fantascienza mirato alla colonizzazione di Marte e alla sopravvivenza. Scegli un'agenzia spaziale per ottenere risorse e finanziamenti prima di determinare la posizione per la tua colonia. Costruisci cupole e infrastrutture, ricerca nuove possibilità e utilizza i droni per sbloccare modi più elaborati per modellare ed espandere il tuo insediamento. Coltiva cibo, estrai minerali o semplicemente rilassati al bar dopo una dura giornata di lavoro."

Un gioco acclamato da pubblico e critica, un must assoluto per gli amanti del genere che troveranno pane per i loro denti. E chissà che Epic non possa farci una sorpresa aggiungendo un secondo gioco gratis all'offerta settimanale, come già accaduto più volte nel recente passato.