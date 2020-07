Giochi gratis da scaricare su PC e Xbox One, da Tacoma a For Honor

Questa settimana le proposte legate ai giochi gratis da scaricare non sono tantissime, con il solo Epic Games Store a fare la parte del leone insieme all'iniziativa Free Play Days di Microsoft. Ecco quali sono i nuovi giochi da scaricare subito su PC e Xbox One.

Epic Games Store offre due giochi PC gratis, Tacoma e Next Up Hero: come di consueto entrambi i titoli saranno vostri per sempre una volta riscattati, avete tempo fino al 30 luglio alle 17:00 (ora italiana) per aggiungerli alla vostra libreria, trascorso questo lasso di tempo i due giochi verranno rimpiazzati da Superbrothers Sword & Sworcery EP, 20XX e Barony.

Gli abbonati Xbox LIVE Gold possono scaricare tre giochi gratis per Xbox One e giocare liberamente fino al 26 luglio. Sid Meier's Civilization VI, For Honor e Yakuza Kiwami sono disponibili ora per il download, da sottolineare come i giochi non resteranno vostri per sempre e al termine della promozione dovrete acquistarli se vorrete continuare a giocare.

Infine vi segnaliamo l'evento Xbox Demo con oltre 60 giochi demo da scaricare su Xbox Store fino al 27 luglio, tra cui Book of Adventum, Chris Tales, Curved Space, Hellpoint The Thespian Feast, SkateBIRD, The Last Cube, Destroy All Humans!, Genesis Noir, Haven, Kaze and the Wild Masks, Knight Squad 2, Sail Forth, Welcome to Elk e YesterTomorrow.