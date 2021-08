Giochi gratis da scaricare: da Rebel Galaxy a Ultima Underworld, le novità della settimana

Non sapete a cosa giocare in questo caldo weekend di agosto? Noi di Everyeye.it vi proponiamo una selezione di giochi gratis da scaricare, come ogni fine settimana non mancano le proposte per divertirsi a costo zero su PC e console.

Iniziamo con Rebel Galaxy gratis su Epic Games Store, avete tempo fino al 19 agosto per riscattarlo, una volta aggiunto alla libreria sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. Su Steam ci sono invece due proposte per un fine settimana a tutta azione: Payday 2 e PUBG gratis, in entrambi i casi però si tratta solamente di prove gratuite e una volta trascorso il weekend i giochi non potranno più essere avviati se non acquistando le versioni complete.



Restano validi i suggerimenti legati ai giochi PlayStation Plus di agosto: Tennis World Tour 2, Hunter's Arena Legends e Plants vs Zombies Battle for Neighborville sono ancora disponibili per il download, se invece avete una console Xbox con abbonamento Xbox LIVE Gold o Game Pass Ultimate ricordatevi che i Games with Gold di agostoresteranno disponibili fino a fine mese: Darksiders 3, Lost Planet 3, Garou Mark of the Wolves e Yooka-Laylee.



Tempo di regalo anche su GOG: Ultima Underworld 1 e 2, Syndicate Plus e Syndicate Wars sono gratis su PC fino al 3 settembre, in questo caso tutti e quattro i titoli resteranno vostri per sempre dopo averli aggiunti alla libreria. Infine, fino al 16 agosto è in corso l'Open Beta di Back 4 Blood, potete scaricare gratis il client su tutte le piattaforme e provar con mano il nuovo shooter degli autori di EvolvE e Left 4 Dead.