Giochi gratis da scaricare: un nuovo regalo su Epic Games Store

A partire dalle 17:00 di oggi (giovedì 9 settembre) e fino alla stessa ora del 16 settembre è possibile scaricare un nuovo gioco gratis su Epic Games Store che sostituisce il regalo di questa settimana, il divertente Yoku's Island Express.

Il nuovo gioco in regalo è Sheltered, descritto dai suoi autori come "un gioco gestionale survival con una storia profonda ed emotiva. Avrai il compito di proteggere i 4 membri di una famiglia che, dopo un'apocalisse globale, hanno trovato un rifugio sotterraneo abbandonato."

Un gioco non per tutti ma che sicuramente conquisterà gli amanti del genere e gli appassionati di storie e ambientazioni post apocalittiche. Sheltered è gratis su Epic Games Store, come di consueto una volta riscattato il prodotto sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato dallo store.

Fino alle 16:59 di oggi invece potete scaricare gratis Yoku's Island Express, un misto tra un platform ed un gioco di flipper, idea non nuovissima (vi ricordate Sonic Spinball per Mega Drive?) ma implementata in maniera fresca e originale, questi gli aggettivi che meglio descrivono Yoku's Island Express, una produzione indipendente a medio budget acclamata da pubblico e critica. Nel pomeriggio scopriremo anche il prossimo gioco in regalo su EGS a partire da metà settembre.