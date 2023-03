Giochi gratis da scaricare: nuovo regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala (almeno) un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, questa settimana è la volta di Rise of Industry, un gioco di strategia con elementi manageriali, non un nome di grosso calibro ma sicuramente un titolo interessante per gli appassionati del genere.

Rise of Industry gratis su Epic Games Store è uno strategico nel quale dovrete "Mostrare capacità imprenditoriali creando e ottimizzando linee di produzione complesse e stando attento al bilancio. Proprio come un industriale di inizio '900, sviluppa un impero e adattati a eventi imprevisti che potrebbero fare la tua fortuna o segnare la tua fine."

Il gioco è gratis dal 2 al 9 marzo, una volta aggiunto alla libreria sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato. Il download è disponibile dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alle 16:59 di giovedì prossimo.

Sono invece queste le ultimissime ore per scaricare Duskers gratis da Epic Games Store, avete tempo fino alle 16:59 di oggi per aggiungerlo alla vostra libreria di giochi su Epic Games Store. Nel pomeriggio, EGS svelerà anche il nuovo gioco gratis (o i nuovi giochi gratis) in arrivo la prossima settimana dal 9 marzo.