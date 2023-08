Giochi gratis da scaricare: un nuovo regalo da oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC, disponibile per il download a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alle 16:59 del 7 settembre. Questa settimana in regalo un grande classico indie!

Cave Story+ gratis viene definito dai suoi autori come "probabilmente il gioco indie più conosciuto di tutti i tempi, Cave Story+ offre una storia originale ricca di personalità, mistero e divertimento frenetico. Corri, salta, spara, vola ed esplora in questa enorme avventura che ricorda i classici a 8 e 16 bit!"

Ed effettivamente parliamo di un cult assoluto per gli amanti del genere, uno dei giochi indipendenti più venduti e famosi in assoluto. Un bel regalo se pensiamo che Cave Story+ viene normalmente venduto a 11.99 euro, ora gratis per una intera settimana... approfittatene, se siete interessati!

Una volta riscattato e aggiunto alla libreria, potrete utilizzare il gioco senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro videogioco regolarmente acquistato. Cave Story+ resterà vostro per sempre a patto di riscattarlo entro le 16:59 di giovedì 7 settembre 2023.

Avete tempo fino alle 17:00 di oggi pomeriggio per scaricare gratis Homeworld Deserts of Kharak da Epic Games Store prima che venga rimosso dalla lista dei giochi gratis. Buon download!