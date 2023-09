Giochi gratis da scaricare: nuovo regalo oggi su Epic Games Store

E' giovedì e come sempre accade da qualche anno a questa parte, Epic Games Store si appresta a regalare un nuovo gioco gratis per PC da scaricare a costo zero per una intera settimana, gratis per sempre una volta aggiunto alla vostra libreria software.

911 Operator è gratis dal 14 al 21 settembre, il gioco è un gestionale che mette il giocatore nei panni di un addetto del 911, il numero americano per le emergenze. Obiettivo del gioco è quello di gestire nel migliore dei modi ogni chiamata, fornendo soccorso tempestivo a coloro che hanno bisogno di aiuto poiché coinvolti in incidenti stradali o alle prese con problemi di salute.

Il gioco è gratis dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 21 settembre, sempre fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis Spellldrifter per PC, descritto dagli autori come "un ibrido che offre gli aspetti migliori dei giochi di ruolo tattici e dei giochi di costruzione di mazzi!"

Nelle ultime settimane, Epic Games Store ha regalato ogni settimana principalmente giochi minori e produzioni indipendenti, da tempo manca un grande gioco AAA gratis in regalo, chissà che l'arrivo dell'autunno e delle offerte di Natale non possa riservare qualche sorpresa in tal senso.