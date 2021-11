Giochi gratis da scaricare: SteamWorld Dig 2 e un nuovo regalo su Epic Games Store

Ci avviciniamo al weekend e come di consueto arrivano nuovi giochi gratis da scaricare su PC. Oltre al consueto regalo del giovedì di Epic Games Store ci sono anche altri giochi bonus da riscattare ancora per pochissime ore.

Fino alle 11:00 di oggi (giovedì 11 novembre) potete scaricare SteamWorld 2 gratis da Steam per festeggiare l'annuncio di SteamWorld Headhunter. Su Epic Games Store trovate invece Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina gratis fino al 16 novembre, un gustoso antipasto di Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off di Borderlands in arrivo a marzo 2022.

Oggi su Epic Games Store arriva anche il Rogue Company Season Four Epic Pack gratis, un pacchetto bonus che include i personaggi extra di Switchblade e Scorch, il costume Inferno Imp e 20.000 XP del Pass Battaglia. E ricordatevi che fino al 12 novembre Ubisoft regala Assassin's Creed Chronicles Trilogy, la versione completa del gioco di Assassin's Creed pubblicato nel 2016 che include i tre episodi ambientati in Cina, Russia e India.

Tutti i giochi segnalati resteranno vostri per sempre se riscattati entro i tempi indicati, si tratta dunque di una buona occasione per espandere la vostra libreria con giochi di discreto spessore e una piccola perla come Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina un'avventura unica in Wonderlands.