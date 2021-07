Giochi gratis da scaricare: Battlefield 5, Planet Alpha e Indiana Jones con Twitch Prime

Vi abbiamo già annunciato che Battlefield V sarà gratis ad agosto su Twitch Prime Gaming ma lo sparatutto Electronic Arts non è l'unico gioco gratis per gli abbonati Amazon Prime, che dal 2 agosto potranno scaricare ben otto nuovi titoli.

La lineup include A Normal Lost Phone, Another Lost Phone Laura’s Story, Battlefield V, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Lost Horizon 2, Metamorphosis, Planet Alpha e Secret Files Tunguska, una selezione piuttosto varia che include nuovi giochi e titoli classici per PC. Nel momento in cui scriviamo inoltre Battlefield 1 è gratis su Twitch Prime e lo resterà fino al 2 agosto.

Con l'abbonamento Twitch Prime (incluso in Amazon Prime) potete scaricare ogni mese giochi completi gratis e contenuti bonus per i videogiochi più popolari come GTA Online, Valorant, Genshin Impact, League of Legends, Fall Guys Ultimate Knockout e tanti altri.

Se siete abbonati ad Amazon Prime l'iscrizione a Twitch Prime è inclusa nel vostro abbonamento così come Amazon Music, Amazon Prime Video e altri servizi premium del colosso dell'eCommerce. Lo sapevate? Potete supportare gratis il canale Twitch di Everyeye.it, gli iscritti Amazon Prime hanno diritto ad una sottoscrizione gratuita mensile ad un canale a scelta rinnovabile ogni trenta giorni senza impegno.