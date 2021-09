Giochi gratis da scaricare: le ultime novità della settimana pronte per il download

L'autunno si avvicina, in molte parti d'Italia ha iniziato a piovere e per molti uscire nel weekend non è più così divertente... D'accordo, Netflix, divano e pop corn, ma se cercate qualche nuovo videogioco da scoprire nel fine settimana ecco i nostri suggerimenti sui migliori giochi gratis da scaricare subito.

Iniziamo con THQ Nordic, per festeggiare il decimo anniversario la compagnia regala due giochi gratis per PC: Jagged Alliance Gold Edition e Titan Quest Anniversary Edition, due classici del catalogo THQ che potrebbero regalarvi qualche ora di puro e spensierato divertimento.

Da questa settimana è disponibile anche Deltarune Capitolo 2 gratis, il secondo episodio della serie ideata da Toby Fox e che tanto successo ha riscosso con il primo gioco. Non possiamo poi dimenticarci dei due giochi gratis su Epic Games Store, il frenetico Speed Brawl e lo strategico (con i dati) Tharsis.

Gli abbonati Xbox LIVE Gold o Game Pass Ultimate questo weekend possono provare gratis Hunt Showdown, Judgment di SEGA e Blood Bowl II Legendary Edition. E restando in tema Game Pass, questa settimana sono arrivati Flynn Son of Crimson, Superliminal, I Am Fish ed Aragami 2.

Infine ricordatevi che sono disponibili anche i giochi PlayStation Plus gratis di settembre 2021: Hitman 2, Overcooked! All You Can Eat e Predator Hunting Grounds.