Giochi gratis da scaricare nel weekend, c'è anche Hitman in versione completa

Come ogni settimana è arrivato il momento di scoprire tutti i giochi gratis disponibili per il download questo weekend, la selezione a dire il vero non è incredibilmente numerosa questa volta ma per fortuna viene in nostro soccorso l'Epic Games Store.

Su Epic Games Store è possibile scaricare gratis Hitman e Shadowrun Collection, avete tempo fino alle 17:00 (ora italiana) del 3 settembre per riscattarli, una volta aggiunti alla libreria i due giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenustiche di alcun tipo.

Nello specifico Hitman include tutti gli episodi e le ambientazioni che compongono la prima stagione, ovvero Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaidō. Shadowrun Collection è invece una raccolta che include Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut e Shadowrun Hong Kong Extended Edition, indubbiamente un bel pacchetto per tutti gli amanti di questa storica serie.

L'ultima proposta riguarda invece il free weekend di Rainbow Six Siege, fino alle 22:00 del 4 settembre potete giocare gratis su PC, PS4 e Xbox One semplicemente scaricando il gioco da Uplay, PlayStation Store e Xbox Store. Tutti i progressi ottenuti durante il periodo di prova verranno salvati e potranno essere importati nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo dopo il weekend gratis.