Giochi gratis da scaricare nel weekend: da Watch Dogs Legion a Yoku's Island Express

Non sapete cosa fare in questo primo weekend di settembre? Noi abbiamo la soluzione per voi e vi proponiamo alcuni giochi da scaricare gratis questo fine settimana, da Watch Dogs Legion a Yoku's Island Express.

Iniziamo con Watch Dogs Legion gratis da scaricare, il gioco Ubisoft è disponibile a costo zero su tutti gli store digitali (ad eccezione di Xbox Store), il gioco non sarà vostro per sempre però, si tratta infatti di una prova gratuita per l'intero weekend, nello stesso periodo Legion è in offerta a prezzo scontato su Ubisoft Store, Epic Games Store, PlayStation Store e Google Stadia.

Su Epic Games Store Yoku's Island Express è gratis e in questo caso il gioco resterà vostro per sempre una volta riscattato. Si tratta di un mix tra platform e pinball, una produzione indipendente acclamata da pubblico e critica e che vi consigliamo caldamente di non perdere. Dal 2 settembre invece gli abbonati Xbox Game Pass possono scaricare gratis quattro nuovi giochi per Xbox, Cloud e PC: Final Fantasy XIII, Craftopia, Signs of the Sojourner e Surgeon Simulator 2.

Giocate abitualmente a Genshin Impact? In questo caso potete ottenere 60 Primogems gratis con Twitch Prime e altre 600 Primogems in regalo da parte degli sviluppatori. Un bel bottino, vero? Una valanga di regali e giochi gratis su Google Play Store, questo weekend i possessori di smartphone Android possono scaricare gratis oltre 30 applicazioni premium, tra questi anche numerosi giochi come Jaland, Rogue Hearts, World War 3 Tower Defense, Zombie Masters VIP Ultimate Action Game, Requence e Tomb Hunter Pro.



Potreste anche cogliere l'occasione per scaricare i giochi gratis PlayStation Plus di agosto nel caso non lo abbiate già fatto: Huner's Arena Legends, Plants vs Zombies Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2 saranno ancora disponibili fino a lunedì 6 settembre. Infine, arrivano nuovi giochi gratis per gli abbonati Stadia PRO a settembre tra cui ARK Survival Evolved, Darksiders 2 Deathinitive Edition, Wave Break, Little Big Workshop e Legend of the Keepers Career of a Dungeon Manager.