Giochi gratis da scaricare nel weekend: da Yooka-Laylee alla demo di Tales of Arise

Come ogni fine settimana è arrivato il momento di giocare spendendo... zero. Vi segnaliamo una selezione dei migliori giochi gratis da scaricare su PC e console, alcuni resteranno vostri per sempre mentre altri vengono proposti in prova gratuita per il weekend.

Se siete abbonati a Xbox Game Pass potete scaricare una valanga di nuovi giochi tra cui Quake Remastered, Quake II, Quake 3 Arena, ReCompile, Train Sim World 2 e Twelve Minutes. Gli abbonati Gold e Game Pass Ultimate possono provare gratis Hood Outlaws and Legends, in questo caso si tratta di un free weekend in vista dell'arrivo della Stagione 1 a settembre.



Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare due pacchetti gratis per Apex Legends e Call of Duty, su Epic Games Store sono invece disponibili gratis Yooka Laylee e Void Bastards per PC. Sui principali store digitali è stata appena pubblicata anche la demo di Tales of Arise, il nuovo gioco di Bandai Namco in uscita a settembre.



Segnaliamo anche alcuni giochi gratis su Xbox Store per gli abbonati Gold e Game Pass Ultimate tra cui lo sparatutto Ikaruga e il picchiaduro Street Fighter 4, entrambi in versione Xbox 360 compatibili però anche con Xbox One e Xbox Series X/S. Infine, se siete iscritti a Nintendo Switch Online fino al 24 agosto potete provare gratis Minecraft Dungeon.