Giochi Gratis: alla scoperta dei nuovi regali PC di Epic Store

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic pubblica l'aggiornamento settimanale sulle offerte legate ai videogiochi da riscattare in via del tutto gratuita sulle pagine del proprio negozio digitale. Andiamo allora alla scoperta dei nuovi regali di Epic Store.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 18 agosto, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è gratis) hanno l'opportunità di arricchire la propria ludoteca PC con il Boom Boxer Pack di Rumbleverse.

Il pacchetto speciale per il nuovo battle royale in salsa picchiaduro di Iron Galaxy include al suo interno l'esclusivo set da boom-boxer, uno sfondo e un bordo unico per la Scheda dei titoli e un booster Fama per 120 minuti di gioco. Sempre a partire dalle ore 17:00 di oggi è possibile riscattare gratuitamente anche una copia di DOOM 64, la riedizione PC dell'iconico sparatutto lanciato su Nintendo 64 nel 1997.

L'offerta per ottenere gratuitamente DOOM 64 e il Boom Boxer Pack di Rumbleverse si concluderà nel pomeriggio di giovedì 25 agosto, giusto in tempo per il "cambio della guardia" rappresentato dal nuovo regalo di Epic Store: Ring of Pain.

Il roguelike crawler in salsa roulistica e dark fantasy di Simon Boxer e Twice Different coniuga l'esperienza offerta dai giochi di carte collezionabili ai titoli rouguelike più spietati, calando gli appassionati in una dimensione piena di sfide da affrontare e, con esse, di ricompense da acquisire.