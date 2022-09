Giochi gratis: Shadow of the Tomb Raider gratis da oggi su Epic Games Store

Grande regalo questa settimana su Epic Games Store, dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora dell'8 settembre i giocatori possono scaricare gratis Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, oltre a Submerged Hidden Depths.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition include "il gioco base, le sette tombe sfida dei DLC e tutte le armi, i completi e le abilità scaricabili, per vivere al meglio il capitolo più importante della storia di Lara", un regalo sicuramente notevole considerando che il gioco viene normalmente venduto a 39,99 euro e questa settimana è gratis, vostro per sempre se riscattato entro le 16:59 dell'8 settembre.

Potete scaricare Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition gratis da Epic Games Store ma non solo perché anche Submerged Hidden Depths è gratis per tutta la settimana. Si tratta di "un'avventura di esplorazione rilassante in terza persona senza combattimenti, ambientata tra le rovine sommerse di un mondo meraviglioso."

Fino alle 16:59 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis Knockout City e Ring of Pain, una bella occasione dunque per rimpolpare la propria libreria con nuovi videogiochi a costo zero. Avete tempo una intera settimana per aggiungere Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition alla raccolta, una volta aggiunto il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.