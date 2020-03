Giochi gratis smartphone per iPhone e Android da giocare in quarantena

Giochi a pagamento... gratis? Succede anche questo ai tempi del Coronavirus e in queste settimane vi abbiamo segnalato numerosi giochi gratis per PS4, console e PC, adesso focalizziamoci invece sul mondo mobile con i migliori giochi gratis Apple e Android.

Vi segnaliamo cinque giochi originariamente a pagamento e ora disponibili per il download gratis, una volta scaricati resteranno vostri per sempre, come se fossero stati effettivamente acquistati da App Store o Google Play. Da Mini Metro a Forma8 GO, ecco la nostra selezione di giochi gratis mobile.

Mini Metro per iPhone e Android

Kingdom Rush Origins per Android

Rolando Royal Edition per iPhone

Forma.8 GO per iPhone e iPad

Hello Neighbor Hide & Seek per iPhone

Per quanto possa sembrare strano,è... un simulatore di rete metropolitana. Obiettivo, collegare le varie linee e stazioni della città assicurandosi che il sistema di trasporti funzioni nel migliore dei modi, facendo affidamento su risorse limitate. Fino a quando riuscirà a far viaggiare i cittadini senza ripercussioni? Vincitore del premio IGF e nominato ai BAFTA Awards 2016, Mini Metro è un gioco divertente e originale, tutto da scoprire.Nel momento in cui scriviamo il gioco è gratis solo per Android mentre la versione iPhone risulta essere a pagamento, non è escluso però che nelle prossime ore la situazione possa cambiare.è il primo episodio della celebre serie mobile premiata da pubblico e critica. La versione proposta è quella completa normalmente in vendita a 3.49 euro e ora disponibile per un periodo limitato a costo zero... se cercate un gioco di strategia divertente e appassionante, lo avete appena trovato.è uno dei grandi classici di App Store, uscito su iPhone nel lontano 2009, il gioco ha ricevuto in questi anni numerosi aggiornamenti evolvendosi nella Royal Edition con tanti contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione originale. Si tratta di un gioco che prende ispirazione (per quanto riguarda le meccaniche di gameplay) da Locoroco per PSP, un passatempo semplice da capire ma difficile da padroneggiare, ideale per le lunghe giornate di quarantena grazie anche alla presenza di centinaia di livelli da superare, fattore che rende Rolando davvero longevo.sviluppato dallo studio MixedBag, capace di riscuotere un buon successo su PC e console e di adattarsi perfettamente ai dispositivi mobile grazie a questa edizione portatile, ora gratuita. Vesti i panni della sonda forma.8 ed esplora un pianeta alieno sconosciuto con l'obiettivo di recuperare una fonte d'energia considerata perduta. Forma.8 GO si distingue per una storia affascinante, un gameplay ricco di sfida e una grafica vettoriale interamente disegnata a mano. Semplicemente imperdibile.Unche segue la storia della famiglia Neighbor permettendo di scoprire maggiori informazioni sulla trama del gioco principale. Un'avventura in prima persona dal forte impatto emotivo che non vi lascerà certamente indifferenti. Il primo episodio è gratis su App Store (normalmente in vendita al prezzo di 4.99 euro) mentre i successivi possono essere sbloccati acquistandoli in un solo pacchetto.- I giochi segnalati erano gratis al momento della pubblicazione ma le cose potrebbero cambiare molto rapidamente, in questo caso vi invitiamo a segnalarcelo nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, provvederemo a correggere la notizia appena possibile.