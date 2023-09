Giochi gratis: nuova sorpresa con due download senza prezzo su Epic Games Store

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare, disponibili dalle 17:00 del 21 settembre e fino alla stessa ora del 28 settembre. Preparatevi ad espandere la vostra libreria con due nuovi giochi a costo zero.

Il primo gioco gratis su Epic Games Store è The Forest Quartet da scaricare, un puzzle narrativo in tre dimensioni con protagonista una cantante passata a miglior vita ma reincarnata nello spirito della foresta. Il secondo gioco è invece Out of Line gratis per PC, avventura con grafica disegnata a mano in 2D con un gran numero di rompicapi ed enigmi da risolvere.

Due giochi indie non troppo famosi in realtà ma che si distinguono per uno stile estetico accattivante ed un gameplay fortemente basato sull'esplorazione e la risoluzione di puzzle. Potete scaricare gratis Out of Line e The Forest Quartet dalle 17:00 di oggi e fino alle 16:59 del 28 settembre, mentre fino alle 16:59 di oggi siete ancora in tempo per il download gratis di 911 Operator da Epic Games Store, un gestionale che vi mette nei panni di un addetto a rispondere alle chiamate di emergenza che giungono al 911: toccherà a voi gestire al meglio la situazione e ridurre al minimo ogni rischio!