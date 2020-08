Giochi gratis Stadia PRO: arriva Super Bomberman R Online

Konami ha annunciato l'arrivo di Super Bomberman R Online su Google Stadia, disponibile dal primo settembre gratis per gli abbonati Stadia PRO e regolarmente in vendita per gli utenti Stadia Base.

"Partendo dal successo di Super Bomberman R, Super Bomberman R Online garantirà l’esperienza Battle Royale definitiva con una nuova modalità Battle 64, che permette a fino 64 giocatori di competere insieme in battaglie live in molteplici livelli."

Dal primo settembre al 30 novembre gli utenti Stadia Pro potranno ottenere la Premium Edition (gioco base + Premium Pack del valore di €9.99) gratuitamente. Dopo il 30 novembre gli abbonati Stadia Pro potranno acquistare il Premium Pack a €9.99. Dopo il lancio, gli utenti Stadia Base potranno solo acquistare la Premium Edition a €9.99. Super Bomberman R Online è uno dei primi videogiochi per Google Stadia compatibile con l'opzione Crowd Play, permettendo così ai giocatori di entrare in partita insieme agli streamer su YouTube.

Super Bomberman R ha venduto oltre un milione di copie e dopo aver riscosso un buon successo su Nintendo Switch, PC, Xbox One e PS4 si appresta ora a fare il suo debutto su Google Stadia, disponibile dal primo settembre.