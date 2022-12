Giochi gratis su Steam: Digital Eclipse vi fa il regalo di Natale

Il Natale 2022 è ormai alle porte, e di conseguenza non mancano regali anche da parte dei publisher e degli store digitali più famosi. Stavolta tocca a Digital Eclipse mettere a disposizione gratuitamente uno dei suoi giochi dal puro sapore arcade, pronto per essere riscattato su Steam.

Si tratta di Jollyball, il terzo gioco della serie Digital Eclipse Arcade portata avanti dal publisher. Jollyball è uno sportivo arcade bidimensionale incentrato sul beach volley due contro due, ma ambientato in un contesto natalizio e con tutti i giocatori vestiti come se stessero andando a sciare. Le regole sono le stesse della pallavolo, si possono impostate i punti necessari per vincere e il livello di difficoltà del CPU, oltre al numero di partite da svolgere.

Per restare in linea con la natura puramente arcade dell'opera, non mancano ovviamente diversi Power-Up racchiusi all'interno di pacchi natalizi, che danno diversi bonus alle proprie abilità ed aumentando in questo modo le proprie chance di vittoria. Per ottenere Jollyball gratis basta semplicemente essere iscritti alla mailing list di Digital Eclipse, che invierà così in automatico il codice per riscattare il gioco su Steam e divertirsi con un semplice ma piacevole sportivo dal sapore anni '90.

Ricordiamo inoltre che il prossimo 22 dicembre iniziano i Saldi Invernali di Steam, che andranno avanti fino al 5 gennaio 2023.