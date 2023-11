Giochi Gratis su Steam: Fanatical regala The Ramp, ecco come riscattarlo

Nonostante le offerte irrinunciabili dei Saldi Autunnali di Steam siete sempre alla ricerca di videogiochi da riscattare gratuitamente dal negozio digitale di Valve? Il rivenditore britannico Fanatical offre in regalo una copia PC e Steam Deck di The Ramp!

Sviluppato dal team di Hyperparadise sotto l'egida di Coatsink, The Ramp è un videogioco di skateboard con visuale simil-isometrica che vanta un gameplay particolarmente ricco e dei contenuti adatti sia ai neofiti che agli esperti dello skate.

Ogni gara consente di affinare le proprie capacità e di sbloccare una pletora di contenuti ingame, senza alcun genere di DLC o elementi legati a un sistema di microtransazioni. L'intenzione dichiarata degli autori di Hyperparadise è infatti quella di dare agli utenti l'opportunità di divertirsi con un gameplay piacevole e originale, un'esperienza interattiva 'senza fronzoli' con trick facili da imparare ma difficili da dominare.

Per poter riscattare una copia gratuita di The Ramp (il titolo, lo ricordiamo, è Verificato per Steam Deck), vi basta iscrivervi alla newsletter di Fanatical e attendere la ricezione (nella casella email indicata per effettuare l'iscrizione) del codice digitale per poter 'acquistare a zero euro' il gioco di skate arcade di Coatsink su Steam. L'offerta è già attiva e lo sarà fino a venerdì 1 dicembre.