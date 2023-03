Giochi Gratis su Steam: in regalo un'avventura surreale, sbrigatevi a scaricarla!

In attesa del mare di sconti ed eventi di Steam in arrivo nel 2023, i curatori del negozio digitale di Valve offrono a tutti gli appassionati di PC gaming l'opportunità di scaricare gratuitamente un'interessante esperienza action adventure a tinte surreali.

Il protagonista della nuova iniziativa promozionale lanciata su Steam dagli sviluppatori di Bedtime Digital Games è Figment. Il primo capitolo della serie di avventure che prendono spunto dagli action con visuale isometrica per ibridarli ai rompicapo cala i giocatori in una dimensione surreale ambientata nei meandri della mente umana.

Lo strano mondo di Figment riflette i bisogni, i pensieri e i ricordi del nostro alter-ego: nel corso dell'avventura dovremo aiutarlo ad affrontare le sue paure, qui rappresentate dalle bizzarre strutture architettoniche e dagli insoliti enigmi che imperlano il paesaggio.

Il viaggio da compiere insieme al burbero Dusty e all'ottimista Piper propone numerosi "rompicapo", letteralmente! Gli enigmi da risolvere, infatti, non servono solo a progredire nella storia ma forniscono al personaggio gli strumenti per fare ordine nella sua mente e "riaggiustare le cose, cacciare gli incubi e cercare di ritrovare il coraggio perduto".

Qualora foste interessati, potete riscattare una copia gratuita di Figment dal 2 al 9 marzo: una volta completata l'operazione, il gioco sarà vostro per sempre. L'iniziativa lanciata da Bedtime Digital Games nasce per avvicinare gli appassionati a questa saga in funzione della sempre più imminente uscita del sequel Figment 2 Creed Valley, prevista proprio per il 9 marzo su Steam.