Giochi gratis Switch: Minecraft Dungeons in prova per gli abbonati Switch Online

Dal 18 al 24 agosto gli abbonati a Nintendo Switch Online possono scaricare e provare gratis un gioco completo per Switch, in questo caso si tratta di Minecraft Dungeons, lo spin-off "adventure" del celebre gioco di Mojang e Microsoft.

Gli iscritti a Nintendo Switch Online possono giocare gratuitamente a Minecraft Dungeons come Gioco in prova! Scaricalo subito e avventurati nei sotterranei, in solitaria o con gli amici, a partire dal 18 agosto.

Non è la prima volta che Nintendo offre prove gratis di giochi completi come parte dei bonus per gli abbonati Nintendo Switch Online, avrete una settimana di tempo per giocare alla versione completa di Minecraft Dungeons, scaduto il periodo di prova potrete acquistarlo su eShop per continuare a giocare o in alternativa disinstallarlo dalla vostra console Switch.

A luglio Nintendo ha aggiornato il catalogo Switch Online con nuovi giochi SNES rendendo disponibili Bombuzal, Claymates e Jelly Boy oltre a Super Mario Bros 3 SP per NES, una versione speciale del gioco che modifica alcuni aspetti rispetto alla versione originale per rendere l'avventura più semplice per i nuovi giocatori grazie ad alcuni power up extra e cambiando posizione ad alcuni nemici e ostacoli.

L'obiettivo di Nintendo è quello di rendere sempre più appetibile il servizio Nintendo Switch Online con nuovi contenuti e bonus per gli iscritti.