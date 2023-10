Giochi gratis: The Evil Within 2 in regalo su Epic Games Store da oggi

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis e questa settimana c'è spazio anche per un gioco horror targato Bethesda, ovvero The Evil Within 2 di Tango Gameworks... giusto in tempo per la spaventosa notte di Halloween!

Sono queste le ultime ore per scaricare gratis The Evil Within da Epic Games Store, a partire dalle 17:00 ora italiana di oggi pomeriggio, lo store si aggiornerà con due nuovi giochi gratis per il download. Buon divertimento!

Il primo gioco gratis da scaricare è The Evil Within 2, sequel del survival horror con protagonista il detective Sebastian Castellanos, un titolo sicuramente non perfetto ma che gli amanti delle produzioni di Shinji Mikami (come Resident Evil) troveranno sicuramente interessante.

Il secondo gioco gratis su Epic Games Store è Tandem A Tale of Shadows, un platform puzzle a scorrimento con uno stile grafico particolarmente ispirato e un gameplay forse non troppo originale ma sicuramente funzionale alla storia narrata.

Entrambi i giochi sono disponibili per il download dalle 17:00 del 26 ottobre e fino alla stessa ora di giovedì 2 novembre, ricordiamo che una volta riscattati e aggiunti alla libreria, i due giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli liberamente senza nessun vincolo, come qualsiasi altro titolo regolarmente acquistato.