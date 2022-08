Giochi PC Gratis: trapelano i regali Prime Gaming di settembre, c'è anche AC Origins

Volete rimpolpare la vostra ludoteca di giochi PC senza spendere un euro? Stando al leak dei regali Prime Gaming di settembre, tra pochi giorni gli abbonati ad Amazon Prime potranno accedere a numerosi videogiochi, a cominciare da Assassin's Creed Origins.

Il kolossal ruolistico di Ubisoft che ha inaugurato il nuovo corso open world della saga di Assassin's Creed (proseguito con Odyssey e cementato con Valhalla) guida l'elenco dei videogiochi che, a partire presumibilmente da giovedì 1 settembre, sarà possibile riscattare a zero euro su PC tramite la pagina del servizio conosciuto in origine come Twitch Prime.

Ad accompagnare l'odissea di Bayek nell'Antico Egitto di AC Origins ci saranno anche il gestionale calcistico Football Manager 2022, l'action GDR La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e l'avventura grafica di LucasArts The Dig. Seguendo l'ultimo leak dei sempre puntuali gestori del portale Dealabs, eccovi allora la lista completa dei regali Prime Gaming di settembre:

Amazon Prime Gaming, giochi gratis di settembre 2022

Assassin's Creed Origins

Football Manager 2022

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor

The Dig

Castle on the Coast

Word of the Law: The Death Mask Collector's Edition

We. The Revolution

Defend the Rook

Qualora non l'aveste ancora fatto, consigliamo agli iscritti ad Amazon Prime di recuperare quanto prima i giochi gratis Amazon Prime Gaming di agosto: dalla sera di mercoledì 31 luglio, infatti, non sarà più possibile scaricare gratuitamente StarCraft Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer e Family Mysteries Poisonous Promises.