Giochi gratis Twitch Prime di luglio: in regalo Dear Eshter e altri titoli

Il nuovo aggiornamento della pagina dedicata ai giochi gratis Twitch Prime amplia ulteriormente il catalogo dei titoli in regalo per gli abbonati al servizio. Tra i videogiochi gratuiti disponibili a luglio per gli iscritti a Twitch Prime troviamo l'avventura Dear Eshter e altri titoli.

Come avvenuto con i giochi Twitch Prime di giugno, anche stavolta l'iniziativa promozionale lanciata da Amazon consente agli iscritti al servizio di scaricare in via del tutto gratuita diversi giochi e di accedere a bonus per altrettanti titoli.

Senza indugiare oltre, eccovi allora la lista completa dei nuovi giochi Twitch prime di luglio 2020:

Dear Esther

GRIP: Combat Racing

Dark Devotion

Kunai

Turok 2: Seeds of Evil

All'emozionante avventura grafica di Dear Eshter si aggiungono così il frenetico racing game in salsa sci-fi GRIP Combat Racing, l'action ruolistico venato di elementi soulslike Dark Devotion, lo sparatutto Turok 2 Seeds of Evil e il platform Kunai. Tutti i giochi elencati sono già disponibili e possono essere riscattati fino a lunedì 3 agosto.

Sempre fino all'inizio del prossimo mese sarà inoltre possibile ottenere diverse ricompense in giochi come Warframe, Legends of Runeterra e Apex Legends: per riscattare i singoli bonus basta visitare la pagina di Twitch Prime Loot e cliccare sul pulsante a fianco di ogni voce in elenco.