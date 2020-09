Giochi gratis: Ubisoft regala The Division, sarà vostro per sempre dopo averlo riscattato

Tom Clancy's The Division è gratis su Uplay per una settimana: da oggi e fino alle 10:00 dell'8 settembre è possibile scaricare il gioco a costo zero, una volta riscattato The Division resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni.

"Ubisoft è lieta di offrirti Tom Clancy's The Division. Puoi riscattare il tuo gioco gratuito dal giorno 1 settembre alle 09:00 fino al giorno 8 settembre alle 10:00 (ora locale) e potrai giocarci in qualsiasi momento!"

Tramite la pagine linkata qui sopra potrete accedere a Uplay, vi basterà effettuare il login con il vostro account per poter riscattare una copia gratuita di Tom Clancy's The Division per PC. La promozione non coinvolge le versioni PS4 e Xbox One, quest'ultima è però gratis come parte della lineup Games with Gold di settembre per tutti gli abbonati Xbox LIVE Gold.

Si tratta di una bella occasione per scaricare gratis uno dei giochi Ubisoft più popolari degli ultimi anni, il download riguarda l'edizione standard, in ogni caso capace di intrattenervi a lungo, pur senza DLC e contenuti extra. Avete tempo fino alle 10:00 del mattino dell'8 settembre per aggiungere il gioco alla vostra libreria Uplay, buon divertimento!