Giochi gratis Ubisoft, successo per Play Apart Together: oltre 9 milioni di download

Nel corso del pieno dell'emergenza globale legata al diffondersi della pandemia di Coronavirus, molte software house hanno scelto di offrire alla platea videoludica alcuni contenuti gratuiti.

Tra queste ultime si è presentata in prima linea anche Ubisoft, che ha lanciato ad aprile la Campagna Play Apart Together, avviando un programma di distribuzione gratuita di alcuni titoli parte del proprio catalogo. Numerose le IP e le produzioni coinvolte, da Assassin's Creed 2 sino a Child of Light. Ebbene, sembra che l'iniziativa sia stata apprezzata in maniera significativa da parte del pubblico.

Nel corso di un recente meeting finanziario, infatti, Ubisoft ha reso noto che, complessivamente, la Campagna ha registrato ben oltre 9 milioni di download per i giochi coinvolti. Nel corso del medesimo incontro, la dirigenza della software house ha inoltre reso nota l'intenzione di procedere con un graduale ritorno al ritmo di attività consueto. Ubisoft sta infatti preparando i propri team di sviluppo per un progressivo passaggio dallo smart working al rientro dei dipendenti presso le rispettive sedi. Speciali precauzioni saranno adottate per far sì che il processo possa svolgersi in totale sicurezza.



Gli effetti prodotti dall'epidemia potrebbero tuttavia comunque aver generato alcune variazioni nel calendario delle attività, con un gioco AAA Ubisoft a rischio rinvio per Coronavirus.