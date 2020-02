Giochi gratis su Xbox Games Pass: si allunga la lista dei titoli in uscita dal catalogo

Con l'annuncio dei nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass di febbraio, arriva anche la conferma dell'uscita dal catalogo digitale del servizio di altri titoli, sia su PC Windows 10 che su Xbox One.

Nel ribadire l'uscita di Batman Return to Arkham dal Game Pass, i rappresentanti della divisione Xbox di Microsoft ci informano che la ludoteca digitale del servizio in abbonamento subirà ulteriori modifiche, specie in funzione dell'ingresso imminente di titoli importanti come Kingdom Hearts 3, Yakuza 0 e Two Point Hospital.

La lista dei giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass a fine mese, di conseguenza, si allunga ulteriormente per fare spazio alle versioni Xbox 360 retrocompatibili di due kolossal ruolistici di Bethesda, ovvero Fallout 3 e TES 4 Oblivion.

Fallout 3 (Xbox 360 e One)

Just Cause 4 (Xbox One)

Rise of the Tomb Raider (Xbox One)

Snake Pass (Xbox One e PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Xbox 360 e Xbox One)

Batman: Return to Arkham – Arkam City (Xbox One)

Batman: Return to Arkham – Arkham Asylum (Xbox One)

Avremo perciò tempo fino al 29 febbraio per poter fruire gratuitamente di questi titoli: a partire dall'1 marzo, anche coloro che hanno scaricato i giochi in questione sul proprio sistema vedranno scadere la licenza di utilizzo. In compenso, da qui a fine mese tutti i giochi presenti in questa lista possono essere acquistati dagli iscritti a Xbox Game Pass con uno sconto del 20% sul prezzo di listino abituale.