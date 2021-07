Giochi gratis per Xbox: Microsoft regala a sorpresa MX Unleashed

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di agosto 2021 ma c'è una sorpresa: come accaduto nelle scorse settimane con Hydro Thunder Hurricane e Injustice Gods Among Us, la casa di Redmond regala un gioco extra a tutti gli abbonati Live Gold e Game Pass Ultimate.

Nel momento in cui scriviamo è possibile scaricare gratis MX Unleashed da Xbox Store, l'unico requisito è quello di avere un abbonamento Gold o Game Pass Ultimate attivo, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre. Non si tratta di un titolo recentissimo, il lancio risale al 2004 sulla prima Xbox ma MX Unleashed è ottimizzato per Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X/S, come riportato nella descrizione sullo store di Microsoft.

Si tratta di un racing game off-road con una modalità carriera ricca di sfide e il supporto per il multiplayer, tra i veicoli a disposizione non solo moto da cross ma anche monster truck, elicotteri e biplani. Un regalo sicuramente gradito, considerando che si tratta di un bonus rispetto alla classica lineup mensile Games with Gold per Xbox One e Xbox Series X/S.

Al momento non sappiamo fino a quando MX Unleashed resterà gratis, nel dubbio vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi.