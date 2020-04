Giochi gratis per Xbox One: le promozioni del weekend

Da oggi e fino al 26 aprile Microsoft lancia i Free Play Days, tre giochi gratis per gli abbonati Xbox LIVE Gold, i quali potranno scaricare gratuitamente i tre titoli della settimana e provarli senza limitazioni fino alla data indicata.

Nello specifico gli abbonati Gold potranno scaricare Bleeding Edge, Madden NFL 20 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, durante i Free Play Days i giochi citati saranno inoltre in vendita a prezzo scontato. Si tratta di una buona occasione per provare tre titoli del catalogo Xbox a costo zero.

Bleeding Edge è il più recente gioco di Ninja Theory (autori di Dmc Devil May Cry e Hellblade Senua's Sacrifice) un Hero Brawler con un roster composto da personaggi estremamente carismatici e fuori di testa. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 è invece l'ultimo episodio dell'omonima serie picchiaduro targata Bandai Namco e CyberConnect 2, infine Madden NFL 20 è il simulatore di football americano più venduto e amato dai videogiocatori.

Ricordiamo che i giochi inclusi nell'offerta Free Play Days sono accessibili solamente agli abbonati Xbox LIVE Gold con abbonamento attivo e in corso di validità.