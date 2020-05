Giochi gratis per Xbox One e sconti sui titoli per tutta la famiglia

Microsoft lancia oggi una nuova serie di iniziative promozionali su Xbox Store, tra cui nuovi giochi della serie Free Play Days e una serie di sconti e offerte su una selezione di titoli per tutta la famiglia.

Da oggi e fino all'11 maggio è possibile risparmiare fino al 75% su giochi come Plants vs Zombies Battle for Neighborville, de Blob, Mega Man 11, Just Dance 2020, The Sims 4 Console Edition e tanti altri giochi, la lista completa è disponibile sul sito di Xbox. Sempre oggi e fino al 10 maggio è in corso inoltre l'iniziativa Free Play Days, gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare gratuitamente con tre titoli del catalogo Xbox: Saints Row IV Re-Elected, Dragon Ball FighterZ e PlayerUnknown's Battlegrounds.

Le offerte citate si uniscono agli sconti della settimana su Xbox Store, tra i protagonisti dei Deals with Gold troviamo 8-Bit Armies, Ace Combat 7 Skies Unknown, Albedo Eyes From Outer Space, Assassin's Creed Chronicles Trilogy, Assassin's Creed IV Black Flag, Assassin's Creed Syndicate, Child of Light, Dark Souls III Deluxe Edition e Darksiders Warmastered Edition, solamente per citarne alcuni.