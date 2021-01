Quanti sono in tutto i giochi di GTA Grand Theft Auto?

Grand Theft Auto è una delle serie videoludiche più famose e giocate di tutti i tempi. Già nel 2016 aveva venduto oltre 250 milioni di copie, piazzandosi al quarto posto nella classifica delle serie più vendute dopo Mario, Pokémon e Tetris. Quanti sono in tutto i GTA?

La serie di videogiochi action a mondo aperto pubblicata da Rockstar Games e conosciuta in tutto il mondo con l'acronimo GTA, comincia la sua storia nel 1997 con il primo Grand Theft Auto, uscito per PC (DOS e Windows), PlayStation 1 e Game Boy Color. Nel 1999 arriva il seguito, GTA II, per le stesse piattaforme del precedente. Nel 2001 GTA III (PlayStation 2 e Xbox) rivoluziona la serie e ottiene grande successo grazie al fatto che è il primo a essere in 3D.

È seguito da GTA Vice City del 2002 in qualità di quarto capitolo della serie; è stato il secondo gioco più venduto per PlayStation 2. Sempre per PlayStation 2 GTA San Andreas esce nel 2004 come esclusiva per la console Sony battendo il record del suo predecessore: è infatti il gioco più venduto per PlayStation 2. Nel 2008 arriva Grand Theft Auto IV, su PlayStation 3, PC e Xbox 360, il sesto capitolo della serie principale, che raccoglie il successo dei precedenti aggiungendo per la prima volta una modalità online multigiocatore.

Infine GTA V, pubblicato nel 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, e l'anno seguente sulle console di nuova generazione. GTA 5 ha avuto un enorme successo ed è prevista una versione di GTA 5 per PlayStation 5, cosa che lo rende uno dei pochi giochi in grado di attraversare ben 3 generazioni di console differenti. In totale quindi i capitoli della serie principale sono 7. Negli anni però la serie è stata arricchita con diversi spin-off, qui elencati in ordine cronologico:

Grand Theft Auto London 1969

Grand Theft Auto Advance

Grand Theft Auto Liberty City Stories

Grand Theft Auto Vice City Stories

Grand Theft Auto Chinatown Wars

Portando dunque il totale dei Grand Theft Auto fatti finora a 12 giochi, questo senza contare GTA Online.