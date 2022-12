I giochi horror più attesi del 2023: Resident Evil 4 Remake, Silent Hill 2, Dead Space

Archiviato il 2022 con The Callisto Protocol, gli amanti dei giochi horror guardano con grande attesa al 2023, un anno che promette di offrire numerose produzioni di livello in questo specifico genere videoludico, tra produzioni inedite e grandi ritorni.

Tra le diverse opere in cantiere, ce ne sono in particolare tre che vale la pena seguire con attenzione e che sembrano avere tutte le carte in regola per regalare grandi soddisfazioni a tutti gli amanti di Survival Horror (o anche Action Horror). Ecco i tre giochi horror da tenere d'occhio nel corso del 2023:

Dead Space Remake

In questo caso l'attesa sarà davvero breve: il grande ritorno di Dead Space è infatti fissato per il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Electronic Arts riproporrà il primo, iconico episodio della serie in una veste rinnovata ed al passo con i tempi, che promette di essere fedele al gioco originale ma offrendo al tempo stesso anche alcune novità e cambiamenti che renderanno questo Remake degno d'attenzione anche da parte di chi il classico del 2008 lo ha consumato in ogni modo. E se il gioco si rivelerà di grande qualità come sembra essere, la speranza è che Dead Space Remake sia solo il primo passo per il ritorno in pianta stabile dell'amata serie horror, il cui ultimo gioco inedito (Dead Space 3) risale all'ormai lontano 2013.

Resident Evil 4 Remake

Un altro dei giochi più attesi del 2023 ed anch'esso vicino alla sua uscita, prevista per il prossimo 24 marzo su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation. Capcom ha già dimostrato grande qualità con i rifacimenti dei giochi precedenti (in particolare con il remake di Resident Evil 2), ed anche il rifacimento del leggendario Resident Evil 4 sembra seguire la stessa strada, promettendo di rivelarsi un prodotto avvincente e coinvolgente come l'originale. Anzi, rispetto al capolavoro del 2005, Resident Evil 4 Remake sembra anche puntare con maggiore enfasi su atmosfere da puro horror grazie ad alcuni piccoli ma significativi cambiamenti nel design degli scenari e dei nemici. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Resident Evil 4 Remake.

Alan Wake II

Atteso, sognato e desiderato per anni dai fan del primo capitolo, Alan Wake II è divenuto finalmente realtà. A differenza degli altri due giochi della lista, il prossimo lavoro di Remedy Entertainment non ha ancora una data d'uscita definitiva, tuttavia gli sviluppatori si dicono molto fiduciosi sul fatto che Alan Wake 2 uscirà nel corso del 2023, nello specifico su PC, PS5 e Xbox Series X/S, promettendo un gioco dalla qualità eccellente. Il secondo capitolo di Alan Wake punta a rivelarsi un horror psicologico ancora più profondo ed inquietante rispetto al predecessore e, sebbene per il momento si sia visto ancora ben poco, le carte in regola per un prodotto di qualità sembrano già esserci. Non resta che attendere la data d'uscita definitiva.

E questi sono soltanto alcuni nomi di un elenco ancora più ampio. Sempre nel corso del 2023 è previsto il ritorno di un altro classico del genere come Alone in the Dark, il cui primo gioco rivivrà attraverso un rifacimento in chiave moderna, e si aspetta di scoprire quale (o quali) dei nuovi giochi di Silent Hill annunciati da Konami vedranno la luce durante il nuovo anno (si pensi in particolare al già attesissimo Silent Hill 2 Remake). Il tutto senza dimenticare anche il ritorno di Project Zero/Fatal Frame: dopo essere rimasto per quasi 15 anni confinato sul suolo nipponico, il quarto gioco principale, Mask of the Lunar Eclipse, farà finalmente il suo esordio in occidente il prossimo marzo, su tutte le piattaforme attualmente in commercio.