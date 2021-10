Giochi horror gratis per Halloween: tre download imperdibili!

Paura, terrore, inquietudine e ansia: lo sapete che durante la notte più spaventosa dell'anno potete vivere tutte queste emozioni gratuitamente, senza spendere neppure un centesimo? Ecco a voi tre giochi gratis per PC da scaricare ad Halloween!

Vivere un'esperienza all'insegna dell'orrore grazie ad un videogioco è senza dubbio una delle migliori attività da fare ad Halloween. In occasione della ricorrenza tutti i principali store e i publisher hanno dato il via a delle promozioni scontando i propri videogiochi, ma spulciando bene tra le pagine dei vari cataloghi non è stato difficile imbattersi in tre esperienze horror totalmente gratuite per PC. Ecco a voi le nostre proposte.

Dagon by H.P. Lovecraft

Dagon: by H. P. Lovecraft è un'esperienza narrativa demoniaca in tre dimensioni ispirata al celebre racconto omonimo scritto dal maestro dell’orrore cosmico e della narrativa soprannaturale. Si tratta di un portale interattivo che vi prende per mano e vi conduce nel mondo dei Miti di Cthulhu, partoritoi dal controverso genio di Lovercraft. Nei panni di un ex-ufficiale della marina assuefatto alla morfina, potete immergervi in un’esperienza narrativa in real-time 3D interamente doppiata della durata di circa 30 minuti. Se lo volete, potete anche supportare i creatori acquistando un DLC opzionale con dei contenuti extra, tra i quali sono compresi un audiolibro e un e-book ricco di screenshot. Trovate Dagon: by H. P. Lovecraft su Steam.

Spooky's Jump Scare Mansion

Spooky's Jump Scare Mansion è un gioco horror in prima persona molto più spaventoso di quanto sembra. La simpatia e la carineria del fantasma che a inizio gioco v'invita a seguirlo in un giro della sua dimora vengono ben presto sostituite da paura e inquietudine crescenti. Le prime stanze dell'esperienza fungono da introduzione e non fanno altro che prepararvi al terrore che vi aspetta successivamente. In totale, ci sono ben 1.000 stanze in Spooky's Jump Scare Mansion, e solo i più bravi e coraggiosi hanno le carte in regola per arrivare fino alla fine. A rendere la partita più tesa ci pensa anche il sistema di salvataggio, che permette di congelare i progressi ogni 50 stanze. Scaricate gratis Spooky's Jump Scare Mansion da Steam, armatevi di coraggio e non commettete l'errore di fermarvi alle prime stanze.

The House of the Woods

The House of the Woods è un'avventura horror gratuita fortemente ispirata da film come The Blair Witch Project e The Void. Durante una vacanza in campeggio, l'amico del protagonista sparisce misteriosamente nel bel mezzo della notte. Dopo essersi allontano dal campo, scoprirà di essersi perso anche lui nella fitta vegetazione di una foresta che sembra celare degli oscuri segreti. Un'atmosfera inquietante fa da sfondo ad una disperata ricerca di risposte in grado di tenervi impegnati per circa trenta minuti, vivacizzati da un bel po' di scene jump-scare. Scaricate quest'esperienza gratis dal sito ufficiale di Minigoliath.