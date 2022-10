Quali sono i giochi horror più spaventosi del 2022?

Con Scorn e The Callisto Protocol all’orizzonte, attesi rispettivamente per il 14 ottobre e per il 2 dicembre 2022, i giocatori appassionati del genere horror avranno di che essere felici. E l’anno corrente ha già ospitato alcune esperienze terrificanti e meritevoli di essere vissute, fra cui i sei titoli che vi proponiamo di seguito:

Fobia St. Dinfna Hotel

Data d’uscita : 28 giugno 2022

: 28 giugno 2022 Piattaforme : PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

: PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Sviluppatore : Pulsatrix Studios

: Pulsatrix Studios Publisher: Maximum Games

A metà strada fra le atmosfere proprie di Resident Evil 7 Biohazard e le influenze riconducibili a P.T. (il teaser del Silent Hills mai pubblicato a cura di Hideo Kojima e Guillermo del Toro), questo survival horror di matrice brasiliana riesce nell’impresa di trovare la quadra fra gli elementi rompicapo-investigativi e le sezioni di shooting.

Ikai

Data d’uscita : 29 marzo 2022

: 29 marzo 2022 Piattaforme : PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch

: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Sviluppatore : Endflame

: Endflame Publisher: PM Studios

Altro horror in soggettiva, altra opera prima degna di attenzioni. Ikai catapulta i giocatori nell’antico Giappone feudale e lo fa mettendoli nei panni della giovane Naoko, una sacerdotessa impegnata a contrastare un gran numero di Yokai (i demoni tipici del folklore nipponico) attraverso l’utilizzo e la stesura di particolari sigilli sacri.

MADiSON

Data d’uscita : 8 luglio 2022

: 8 luglio 2022 Piattaforme : PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch

: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Sviluppatore : Bloodious Games

: Bloodious Games Publisher: Bloodious Games

Malgrado la fotocamera sfruttata come tramite fra il mondo terreno e l’aldilà rappresenti un espediente già visto in altri titoli (Fatal Frame ne è un chiaro esempio), questo horror psicologico d’esordio riesce a distinguersi come un fiero esponente della propria categoria. Complice la varietà e la complessità dei suoi enigmi, ci sentiamo di consigliare MADiSON a tutti gli amanti del genere.

Martha is Dead

Data d’uscita : 24 febbraio 2022

: 24 febbraio 2022 Piattaforme : PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

: PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Sviluppatore : LKA

: LKA Publisher: Wired Productions

Forti dell’esperienza maturata durante la creazione dell’ambizioso The Town of Light, i membri dello studio italiano LKA sono tornati con questo horror crudo e brutale, ove narrativa e messinscena la fanno da padrone. Se siete in cerca di scene forti e violenza tanto esplicita quanto lontana dall'essere gratuita, questo è il gioco che fa per voi. Per saperne di più ecco la recensione di Martha is Dead.

Nightmare of Decay

Data d’uscita : 3 maggio 2022

: 3 maggio 2022 Piattaforme : PC

: PC Sviluppatore : Checkmaty

: Checkmaty Publisher: Checkmaty

Nel suo essere un modesto tributo (da parte di una sola persona) a classici intramontabili quali Silent Hill e Resident Evil, questo survival horror esploso grazie a Twitch è tanto immediato quanto intrigante. Se siete interessati ad approfondire le motivazioni per cui questo gioco merita una chance, eccovi la nostra recensione di Nightmare of Decay.

The Quarry

Data d’uscita : 10 giugno 2022

: 10 giugno 2022 Piattaforme : PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

: PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Sviluppatore : Supermassive Games

: Supermassive Games Publisher: 2K Games

Sviluppata seguendo la formula già vista in Until Dawn e pubblicata fra un capitolo e l’altro della The Dark Pictures Anthology, quest’avventura lunga una notte basata sul peso delle vostre scelte non ha nulla da invidiare alle altre opere di Supermassive. Non è il più terrificante dei giochi horror, ma resta coinvolgente dall’inizio alla fine.

In conclusione, a proposito del legame che unisce il medium videoludico al terrore, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare uno speciale dedicato all’evoluzione dei videogiochi horror. Essendo ricco di spunti e richiami a titoli che hanno fatto la storia del genere, leggerlo può portarvi a conoscere le glorie del passato e titoli che meritano di essere giocati ancora oggi.