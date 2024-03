Giochi imperdibili aprile 2024: top 3 da giocare e tutte le novità in uscita

Il mese di aprile si prospetta molto interessante e proprio ad aprile escono alcuni dei videogiochi più attesi della primavera 2024. Non sapete a cosa giocare? Non preoccupatevi, vi aiutiamo noi ricapitolando tutte le novità del mese ed i tre giochi più interessanti da tenere sotto stretta osservazione.

Tra le novità del mese segnaliamo Grounded per Nintendo Switch, No Rest for the Wicked per PC in Accesso Anticipato, Europa, Stellar Blade per PlayStation 5, Sand Land, il nuovo gioco della serie tennistica Top Spin e SaGa Emerald Beyond.

Nuovi giochi aprile 2024

Children of the Sun (PC) 9 aprile

Turbo Kid (PC) 10 aprile

Life Eater (PC) 15 aprile

Europa (PC) 16 aprile

Grounded (Switch) 16 aprile

No Rest for the Wicked Early Access (PC) 18 aprile

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) 23 aprile

Tales of Kenzera Zau (Switch, PC, PS5, Xbox Series X/S) 23 aprile

Another Crab's Treasure (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) 25 aprile

SaGa Emerald Beyond (PC) 25 aprile

Stellar Blade (PS5) 26 aprile

Sand Land (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) 26 aprile

Manor Lords (PC) 26 aprile

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board (Switch) 26 aprile

Top Spin 2K25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) 26 aprile

Braid Anniversary Edition (Netflix, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) 30 aprile

Sea of Thieves (PS5) 30 aprile

Top Spin 2K25

Top Spin 2K25 è il gioco di tennis che tutti stavamo aspettando? Noi ci abbiamo giocato e le prime impressioni state quelle di trovarci di fronte ad un videogioco interessante ma non perfetto con un gameplay rifinito ma non semplice da padroneggiare. Tuttavia per gli amanti del tennis non ci sono molte alternative valide sul mercato e il gioco 2K potrebbe conquistare una buona fetta di pubblico.

Sea of Thieves

Sea of Thieves è il primo gioco Rare su PlayStation, lo studio inglese infatti ha sempre lavorato su piattaforme Nintendo e Xbox. Il gioco multiplayer a tema piratesco approda su PS5 e se non avete mai avuto modo di giocarci, adesso è arrivato il momento di rimediare. Si tratta di uno dei giochi Microsoft di maggior successo con milioni di giocatori attivi e una player base in continua espansione.

No Rest for the Wicked

Dagli autori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps arriva No Rest for the Wicked, un cruento action RPG di stampo fantasy che sembra ricalcare la struttura di giochi come Diablo e Path of Exile. Lo stile estetico è sicuramente interessante, il gameplay è ancora tutto da valutare ma il gioco uscirà ad aprile in Accesso Anticipato e dunque il team ascolterà i feedback del pubblico per plasmare la miglior esperienza possibile.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.