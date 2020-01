I giochi più importanti del 2019 secondo EDGE e Kotaku

Kotaku e la rivista inglese EDGE hanno pubblicato nelle scorse ore le proprie liste dei più importanti giochi usciti nel corso del 2019. Non si tratta necessariamente dei "migliori giochi" in senso assoluto bensì di elenchi che tengono conto di vari fattori e non solo del comparto tecnico o del gameplay.

In entrambi i casi, ribadiamo, non ci troviamo di fronte a delle classifiche in quanto i giochi sono elencati in maniera casuale e non in ordine dal migliore al peggiore.

Kotaku - Migliori Giochi 2019

La lista pubblicata da Kotaku include Apex Legends, Control di Remedy, Life is Strange 2, Death Stranding, Sayonara Wild Hearts e Sekiro Shadows Die Twice:

Apex Legends

Baba Is You

Control

Outer Wilds

Sayonara Wild Hearts

Sekiro Shadows Die Twice

Total War Three Kingdoms

Untitled Goose Game

Death Stranding

Disco Elysium

Fire Emblem Three Houses

Life Is Strange 2

Migliori Giochi 2019 per EDGE

Astral Chain

Devotion

Baba is You

Apex Legends

Sayonara Wild Hearts

Telling Lies

Outer Wilds

Disco Elysium

Sekiro Shadows Die Twice

Grindstone

La lista di EDGE presenta alcune similitudini con quella di Kotaku, tra i giochi in comune troviamo ad esempio Baba is You, Apex Legends, Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds e Sekiro Shadows Die Twice. Siete d'accordo con le nomination delle due testate o avreste preferito altri titoli nell'elenco delle migliori e più importanti produzioni del 2019? Aspettiamo il vostro parere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.