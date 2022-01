Che giochi include Uncharted Legacy of Thieves Collection per PS5 e PC?

Nathan Drake si prepara a fare il suo ritorno in scena: a partire dal prossimo 28 gennaio 2022 i possessori di PlayStation 5 potranno godersi la Uncharted Legacy of Thieves Collection, che sfrutterà appieno le capacità della console next-gen di Sony. La raccolta segna inoltre l'esordio del brand su PC, in data ancora da definire.

Oltre a rivelarvi peso e preload di Uncharted Legacy of Thieves Collection per PS5, sapete quali giochi sono inclusi nella raccolta? E soprattutto, prevede l'inclusione anche dei primi tre episodi della serie? Ebbene, L'Eredità dei Ladri (nome italiano del gioco) prevede al suo interno Uncharted 4: Fine di un Ladro, ultima avventura con protagonista Drake, e Uncharted: L'Eredità Perduta, spin-off incentrato su Chloe Frazer e Nadine Ross.

Non sono previsti invece i primi tre titoli usciti originariamente su PS3. Per gli utenti PS5 non c'è comunque problema dato che, grazie alla retrocompatibilità, potranno rivivere tutta la serie Naughty Dog recuperando anche Uncharted: The Nathan Drake Collection. Diverso il discorso per gli utenti PC, che in futuro avranno accesso solamente ai più recenti capitoli del franchise: Sony non si è mai espressa sulla possibilità di convertire anche i primi tre Uncharted e, attualmente, nulla fa pensare ad un cambio di strategia da parte del colosso giapponese.

Ricordiamo infine che Uncharted Legacy of Thieves Collection avrà l'upgrade a pagamento da PS4 a PS5, con un costo fissato sui 10 euro. Coloro che hanno ottenuto Uncharted 4 tramite il PlayStation Plus ad aprile 2020 non potranno sfruttare tale promozione legata all'upgrade.