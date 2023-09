Quanti giochi includono Xbox Game Pass e Game Pass Core?

Xbox Game Pass, PC Game Pass e il nuovo Xbox Game Pass Core permettono di accedere ad una vasta selezione di giochi per le console Xbox e PC, oltretutto non mancano giochi accessibili via Cloud. Ma quanti giochi ci sono su Xbox Game Pass?

Quanti giochi ci sono su Xbox Game Pass?

A settembre 2023, la sezione giochi Xbox su Game Pass contiene 473 giochi mentre la sezione PC arriva a 443 giochi. C'è da dire però che molti di questi sono "in comune" tra le due piattaforme, ad esempio giochi come Starfield, Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Halo Infinite e tanti altri sono disponibili sia su PC che sulle console della famiglia Xbox, questi numeri poi sono in continuo cambiamento dal momento che ogni mese vengono aggiunti nuovi giochi e rimossi vecchi titoli del catalogo.

Giochi Xbox Game Pass Core

Discorso diverso per Xbox Game Pass Core disponibile dal 14 settembre, questo nuovo abbonamento sostituisce Xbox LIVE Gold e include l'accesso a una selezione di giochi, tra cui:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5 Guardians

Halo Wars 2

Hellblade Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited

Altri giochi verranno aggiunti il 14 settembre per un totale di "oltre 25 giochi al lancio", inoltre il catalogo verrà aggiornato con nuovi titoli 2 o 3 volte l'anno secondo i piani annunciati da Microsoft.