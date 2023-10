Che giochi ha fatto Insomniac oltre Spider-Man? Da Spyro a Resistance: che curriculum!

Insomniac Games è oggi famosa come team interno della galassia PlayStation Studios ma la storia di questo team parte da lontano e più precisamente nei primi anni '90 quando l'azienda viene fondata con l'obiettivo di sviluppare giochi di qualità per la prima PlayStation.

Sony ha acquistato Insomniac Games nel 2019, il rapporto tra le due parti però è sempre stato ottimo e la compagnia ha sviluppato in prevalenza giochi per le console della casa giapponese, se escludiamo un breve periodo come team multipiattaforma con esperienze anche su Xbox 360, Xbox One e piattaforme mobile.

Il primo gioco Insomniac, Disruptor, è uscito nel 1996 su PlayStation mentre l'ultimo in ordine di tempo, Marvel's Spider-Man 2, è datato ottobre 2023, ma ci sono già piani per il futuro come l'attesissimo Marvel's Wolverine.

Giochi Insomniac Games

1996 Disruptor PlayStation

1998 Spyro the Dragon PlayStation

1999 Spyro 2 Ripto's Rage! PlayStation

2000 Spyro 3 Year of the Dragon PlayStation

2002 Ratchet & Clank PlayStation 2

2003 Ratchet & Clank Going Commando PlayStation 2

2004 Ratchet & Clank Up Your Arsenal PlayStation 2

2005 Ratchet Deadlocked PlayStation 2

2006 Resistance Fall of Man PlayStation 3

2007 Ratchet & Clank Future Tools of Destruction PlayStation 3

2008 Ratchet & Clank Future Quest for Booty PlayStation 3

2008 Resistance 2 PlayStation 3

2009 Ratchet & Clank Future A Crack in Time PlayStation 3

2011 Resistance 3 PlayStation 3

Ratchet & Clank All 4 One PlayStation 3

2012 Ratchet & Clank Full Frontal Assault PlayStation 3, PS Vita

2013 Outernauts iOS

2013 Fuse PlayStation 3, Xbox 360

Ratchet & Clank Into the Nexus PlayStation 3

2014 Sunset Overdrive Xbox One, PC

2015 Slow Down, Bull PC

2015 Fruit Fusion Android, iOS

2015 Bad Dinos iOS

2015 Digit & Dash iOS

2016 Ratchet & Clank PlayStation 4

2016Song of the Deep PC, PS4, Xbox One

2016 Edge of Nowhere PC

2017 The Unspoken PC

2017 Feral Rites PC

2018 Marvel's Spider-Man PlayStation 4

2018 Seedling Magic Leap One PC

2019 Stormland PC

2019 Strangelets Magic Leap One PC

2020 Marvel's Spider-Man Miles Morales PS4, PS5, PC

2020 Marvel's Spider-Man Remastered PS5, PC

2021 Ratchet & Clank Rift Apart PS5, PC

2023 Marvel's Spider-Man 2 PlayStation 5

A Insomniac Games si devono serie PlayStation molto amate come Ratchet & Clank e Resistance, e più recentemente la serie Marvel's Spider-Man, campione di vendite sin Qdall'uscita del primo gioco nel 2018. Quali sono i tre migliori giochi di Insomniac? Noi abbiamo le idee chiare in proposito ma vogliamo sapere anche la vostra opinione!