Questi giochi sono installati sul vostro smartphone da almeno 10 anni: abbiamo indovinato?

Ci sono giochi immortali, giochi che tutti noi (sì... anche voi, non mentite) abbiamo installato sul nostro smartphone da almeno un decennio. In questi anni avete cambiato il telefono più e più volte, ma questi giochi li avete installati assolutamente su ogni nuovo iPhone o smartphone Android, magari avete anche provato a rinunciarci, ma l'astinenza è durata poco... vero?

Angry Birds

Subway Surfers

Cut The Rope

Tempe Run/Temple Run 2

Clash of Clans

Non potevamo che iniziare con Angry Birds , vero e proprio fenomeno pop dei primi anni 10, Angry Birds sembra essere installato letteralmente su ogni smartphone venduto sul pianeta TerraDal 2009 ad oggi gli uccellini arrabbiati hanno conquistato milioni di giocatori e anche se negli ultimi anni il valore del brand è sceso, Angry Birds resta un mito senza eguali su mobile.Lo sappiamo,, magari ora siete cresciuti e ci giocate meno ma la sua icona coloratissima è ancora in bella vista nella schermata home.Subway Surfers ha reso popolare il genere degli endless runner a scorrimento verticale e ogni tanto tornate a correre per la metropoli alla ricerca di monetine e altri tesori da raccogliere.Altro cult assoluto, in Cut The Rope dovete tagliare le funi per portare la caramella direttamente nella bocca di un grazioso animaletto affamato.Sembra facile, ma in realtà richiede abilità e riflessi pronti.e modalità di gioco e resta ancora oggi godibile e divertente per grandi e piccini.Come Subway Surfers ma con una, in Temple Run andiamo a caccia di tesori seguendo il solito schema degli endless runner, con percorsi a bivi e nemici da evitare.Non è più divertente come dieci anni fa, forse, ma una partita ogni tanto ci scappa sempre., precursore di Clash Royale e altri giochi dello stesso filone.Personaggi carismatici, gameplay semplice e grafica accattivante, sono questi gli elementi alla base del successo decennale di Clash of Clans.